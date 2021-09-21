Туринцы с четвертой минуты вели в счете, но Милан сумел отыграться благодаря голу Анте Ребича. Войцех Щенсны еще на поле упрекнул Адриена Рабьо за плохую игру против хорвата.

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После матча конфликт продолжился. Другие игроки Ювентуса также обсуждали игру на повышенных тонах. Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри смог уладить инцидент. Из-за этого он опоздал на послематчевую пресс-конференцию.

"В этом нет никакой нервозности. Это нормально, в раздевалке подобное всегда происходило. Время от времени мы видели даже кулачные бои, иногда даже на тренировке. Это не повод для напряжения в команде.

В воскресенье мы пропустили после углового удара. Щенсны разозлился, потому что Рабьо должен был занимать лучшую позицию. В конце концов, чуть позже в подобной ситуации, если бы Рабьо не сыграл успешно, мы бы пропустили еще один гол и проиграли бы игру", – цитирует Аллегри TuttomercaatoWEB.

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