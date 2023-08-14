"Решили не менять состав, а оставить фактически тот же, который был с Зарей. Очень хорошо, когда забивают не только нападающие и полузащитники, но и центральные защитники. Один сбросил головой, второй забил. Респект, молодцы. Был стандарт, и они очень хорошо среагировали на это.

Волевая победа Кривбасса в видеообзоре матча с ЛНЗ – 2:0

Ждем нападающего – более агрессивного, техничного, быстрого. Если же никого не найдем, то эти ребята будут играть до конца первого круга.

Хотелось бы попасть в еврокубки, но для этого надо от игры к игре работать, набирать очки. Мечта всегда должна быть. Иногда мечты сбываются", – сказал Вернидуб в послематчевом комментарии.

Напомним, Кривбасс забил в ворота ЛНЗ два сухих мяча, одержав вторую победу подряд.

Кривбасс уверенно одолел ЛНЗ и поднялся в топ-4 УПЛ – кринж от Вернидуба и феерия голкиперов