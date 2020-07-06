"Иногда лучше стукнуть его о стену": Сарри назвал единственного игрока Ювентуса, с которым постоянно конфликтует

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал об особенностях работы с аргентинским форвардом Гонсало Игуаином.

"В СМИ часто можно прочитать, что я конфликтую со всеми игроками, но на самом деле я ссорюсь только с Игуаином. Не знаю, почему так, но это происходит всегда. Возможно, к нему нужен агрессивный подход, чтобы обнаружить в нем лучшее.

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Морально он в порядке, но я не уверен в его физическом состоянии. В один день Игуаина нужно похвалить, но иногда лучше ударить его о стену. Ему нужна помощь, когда он бывает расстроен. А вот когда он хорош, нужно опустить его на землю, иначе он может зазнаться", – цитирует Сарри Football Italia.

К слову, в нынешнем сезоне 32-летний Игуаин провел за Ювентус 26 матчей в Серии А, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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