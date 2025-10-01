Челси победил Бенфику в Лиге чемпионов (1:0). “По крайней мере, мы узнали, как побеждать в меньшинстве, это случилось впервые. В любом случае, играть оставалось всего две или три минуты. К сожалению, мы заработали еще одну красную карточку, которой нам нужно было избежать.

"Мог бы принять более правильные решения": Мареска признался в ошибках в двух последних матчах Челси

Я всегда предпочитаю говорить с игроками один на один. Я думаю, что красные карточки в матчах с Ньюкаслом и Фламенго были из-за неправильных действий. Санчес получил красную в матче с Манчестер Юнайтед просто потому, что хотел защитить ворота. Чалоба тоже хотел защитить ворота.

Думаю, что в эпизоде со второй желтой Жоао даже не коснулся соперника, но динамика действий была опасной. Поэтому лично у меня это не вызывает никакого беспокойства. Это просто момент, когда, вероятно, нужно поступить иначе и избежать удаления, например, как в случае с Робертом через две-три минуты после начала матча. Или даже на 50-й минуте, как с Брайтоном.

Иногда лучше пропустить гол или допустить момент, потому что тогда составы останутся равными, у вас будет еще 40 минут. Так что лично я не вижу никаких проблем", – цитирует Мареску Football London.

Педро был удален в матче с Бенфикой на 90+2-й минуте.

