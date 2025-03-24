"Сегодня была ситуация: всё или ничего? Да. Иногда лучше играть с ножом у горла. Мы их утомили, и тогда замены сыграли решающую роль. Ромелу Лукаку забил два мяча. Он – игрок, который знает, где находятся ворота. Ромелу всегда будет забивать голы, если вы создадите для него моменты. Он очень эффективен. Он никогда этого не забудет, даже когда завершит карьеру.

Бельгия – Украина – 3:0 – видео голов и обзор матча

Было важно и необходимо добиться положительного результата. Это придает уверенности на следующий раз. Теперь мы знаем, что можем создавать моменты и хорошо играть против такой сильной команды, как Украина. Нам не следует впадать в излишнюю эйфорию, но мы можем от этого отталкиваться", – цитирует де Брюйне сайт HLN.

Напомним, что Бельгия начала забивать сразу после первой замены в своём составе. Автору первого гола в ворота Андрея Лунина Максиму Де Кейперу понадобилась минута пребывания на поле, чтобы отличиться. Затем ещё два мяча забил Ромелу Лукаку, а сам Кевин де Брюйне стал автором одного ассиста.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций