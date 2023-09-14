"На самом деле это было очень важное решение, зная через что сейчас проходит Украина. В то время как именитые игроки уезжали отсюда. Однако мечта оказаться в большом клубе взяла верх над всем остальным. Сначала были сомнения, ехать ли сюда, но, в конце концов, я смог убедить свою семью, что это моя мечта, и теперь я здесь, работаю и двигаюсь вперед.

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Когда я только приехал, было невероятно то, как мы понимали друг друга. Впоследствии я стал пытаться использовать некоторые украинские слова, хотя это иногда бывает смешно, но довольно тяжело. Надеюсь, наступит тот день, когда мы сможем понимать друг друга еще лучше. То есть украинский ты изучаешь? Немного, по возможности", – рассказал Келси в эфире программы Один на один.

Напомним, 19-летний венесуэлец перешел в Шахтер в конце января. Келси уже успел сыграть в составе дончан 21 матч, у которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи.

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