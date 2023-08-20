"Для Винисиуса я не устанавливал планку по голам. Его мобильность полезна для нас по созданию моментов.

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В разговоре с ним я пожаловался на необязательную потерю, он ответил, а я сказал ему: "Нет, тот мяч не следовало терять". Я не хочу ограничивать его гениальность, но порой он слишком сильно рискует, и я немного злюсь. Хотя в других матчах от его действий у меня дух захватывает. И статистика такова, что я радуюсь гораздо чаще, чем злюсь", – цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, что Реал одержал победу над Альмерией во втором туре Ла Лиги 3:1. Винисиус забил третий мяч и поставил точку в матче.

Реал сломил Альмерию – Лунин пропустил на 3, выдал 7 сейвов и стал 2 лучшим, галактический Беллингем, камбэк Винисиуса