"Да, сдерживаться тяжело, действительно тяжело. Иногда я хочу убивать, но нужно контролировать свои эмоции. Думаю, что такова наша культура в Аргентине – мы все очень страстные.

"Придурок": новичок Манчестер Юнайтед получил кличку по мотивам легендарной ссоры с Месси

Футбол для нас – это все, поэтому мы всегда отдаемся на полную. Помню, когда я был совсем маленьким, лет 4-5, то начинал драться и плакать, когда проигрывал. Это то, что у нас есть в крови, в самом сердце. Я должен действовать осторожно, иначе получу дисквалификацию на каждую игру. Следует быть умным", – сказал Мартинес в интервью The Telegraph.

Напомним, летом МЮ не пожалел отдать 60 млн евро за невысокого центрбека Аякса (175 см). "Мясник" пристыдил скептиков, сразу стал ключевым игроком команды, а недавно выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины. За всю свою карьеру Мартинес пока получил только одно удаление – две желтые карточки в матче 2018 года, когда еще выступал на родине.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Зинченко едет в Португалию, МЮ снова против испанцев