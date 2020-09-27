"Иногда футболистам нужны перемены. Я перешел в клуб, который невероятно принял меня.

Разгром имени Суареса в видеообзоре матча Атлетико – Гранада – 6:1

Это видно по атмосфере, с самого начала у меня было хорошее впечатление, и это проявилось на поле. Я очень доволен дебютом и счастлив трем очкам в первом матче. Посмотрим, что будет дальше, сезон длинный", – цитирует Луиса Суареса Mundo Deportivo.

Отметим, что уругвайский форвард дебютировал в футболке Атлетико на 70 минуте матча против Гранады. Однако за это время сумел отличиться дублем и ассистом. "Матрасники" разгромно победили со счетом 6:1.

Атлетико поиздевался над Гранадой – Суарес в дебютном матче оформил два гола и ассист