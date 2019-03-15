"Иногда футбол печальнее даже нашей политики", – Климкин прокомментировал поражение Динамо от Челси

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал разгромное поражение Динамо от Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5).

"Иногда футбол печальнее даже нашей политики. Сегодня именно такой день", – написал Климкин в своем Twitter.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Лондонский Челси разнес киевское Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0 и прошел дальше, одержав итоговую победу 8:0.

Украинские команды провели худший сезон в еврокубках в контексте разгромных поражений. Донецкий Шахтер осенью уступил Манчестер Сити со счетом 0:6 и в феврале Айнтрахту – 1:4.

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