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"Иногда футбол печальнее даже нашей политики", – Климкин прокомментировал поражение Динамо от Челси

09:58 139 Читати українською
"Иногда футбол печальнее даже нашей политики", – Климкин прокомментировал поражение Динамо от Челси
Динамо – Челси – 0:5 / ФК Челси

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал разгромное поражение Динамо от Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5).

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Иногда футбол печальнее даже нашей политики. Сегодня именно такой день", – написал Климкин в своем Twitter.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Лондонский Челси разнес киевское Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0 и прошел дальше, одержав итоговую победу 8:0.

Украинские команды провели худший сезон в еврокубках в контексте разгромных поражений. Донецкий Шахтер осенью уступил Манчестер Сити со счетом 0:6 и в феврале Айнтрахту – 1:4.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов

Теги
Челси Челси Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Челси Павел Климкин
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