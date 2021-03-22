"Какая мотивация играть в Первой лиге? У команды большие задачи, поэтому такая же и мотивация.

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Как оценю Кубок Украины? А кто я такой, чтобы его оценивать? Результаты, конечно, удивили. Но это футбол. Я вообще не люблю смотреть футбол. Иногда думаю, что это не мое. Я пропустил некоторое время, не тренировался. Но сейчас потихоньку набираю форму, стараюсь не выпадать, работаю. Думаю, как-то смогу помочь команде – хотя бы свет буду выключать", – сказал Габелок в комментарии программе "Футбольный формат".

Напомним, Габелок – воспитанник Шахтера, где и дебютировал в 2012 году. В 2017-м перешел в юрмальский Спартак, с которым стал чемпионом Латвии. С 2018 по 2020 гг. выступал за Ворсклу, откуда отправился в Пюник. Отыграв за армянскую команду в семи матчах вернулся в Украину, где присоединился к Металлисту 1925.

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