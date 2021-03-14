Звезда "львов" сыграл 25 минут в матче 27 тура Примеры против Сельты (0:0). Это уже 184 поединок чемпионата подряд, в котором Уильямс участвует, сообщает Opta.

Атлетик расписал мировую с Сельтой

Последний раз форвард Атлетика полностью пропускал игру Примеры почти 5 лет назад – апрель 2016-го. Теперь он сравнялся с Андони Субисарретой – легендарный голкипер также проводил 184 матча подряд. Впрочем, это лишь третий показатель в истории, а рекорд принадлежит культовому защитнику Реал Сосьедада Хуану Ларраньяге – 202 матча.

Напомним, Уильямс является воспитанником Атлетика, а за первую команду дебютировал в 2014 году.

Гільйотина в домівці Гаттузо, класика Північного Лондона, непопсове іспанське дербі за єврокубки: топ-5 матчів вікенду