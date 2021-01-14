"После поединка с Ливерпулем у нас появился один положительный тест. Дэнни Ингз уже десять дней находится на самоизоляции.

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Это означает, что он мог быть инфицированным уже во время игры. Между матчем и тестом было 48 часов, но вы вполне можете быть заразными. Сейчас у нас только один больной, что показывает нашу дисциплинированность и соблюдение всех правил. Если другие клубы будут делать то же каждый день, то мы сможем радоваться игре и в дальнейшем", – цитирует Хазенхюттля Daily Mail.

Напомним, именно Ингз принес Саутгемптону победу над Ливерпулем (1:0) в 17 туре АПЛ. Всего в активе бомбардира "святых" 7 голов и 3 ассиста.

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