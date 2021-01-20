Нападающий "святых" может переехать в столицу следующим летом, сообщает Eurosport.

Ингз сдал положительный тест на коронавирус – бомбардир Саутгемптона мог заразиться во время матча с Ливерпулем

Тоттенхэм якобы вернулся к кандидатуре Ингза. Английский форвард был в шорт-листе "шпор" в прошлом году, но лондонцы взяли Карлоса Винисиуса в аренду из Бенфики. Ингз имеет действующий до лета 2022-го контракт с Саутгемптоном и до сих пор не договорился о подписании нового соглашения. Таким образом, летнее трансферное окно может стать последней возможностью команды Хазенхюттля заработать на продаже своей звезды.

В нынешнем сезоне Дэнни Ингз провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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