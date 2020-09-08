Киран Триппьер и Дэнни Ингз попали в очень курьезную ситуацию на тренировке сборной Англии.

Во время одного из упражнений игроки должны были бежать в разные стороны, но жестко столкнулись и упали на газон, сообщает Sky Sports.

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И Триппьер, и Ингзу понадобилась помощь врачей, однако здоровью футболистов ничего не угрожает, и они смогут сыграть в матче Лиги наций против Дании.

Отметим, что встреча против датчан запланирована на сегодня, 8 сентября, начало в 21:45. Англия вместе с Бельгией возглавляет группу A2, имея в активе по 3 очка.

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