Ингулец не собирается отдыхать во время международного перерыва и подготовил усиление состава.

Клуб из Петрового планирует провести товарищеский матч с Александрией – матч сыграют 14 ноября, сообщает meta-ratings.

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Кроме того, в расположение Ингульца должен прибыть легионер на просмотр, имя которого не разглашается. Добавим, что в команде нет травмированных игроков, что позволит без проблем проводить подготовку к матчам чемпионата.

Ингулец занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков после 14 сыгранных туров.

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