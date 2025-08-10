Ингулец, который в прошлом сезоне выступал в элите украинского футбола, начал матч активно, и его усилия быстро дали результат – на 9-й минуте петровцы открыли счет. После передачи из-за пределов штрафной площади, у мяча оказался Фарасеенко и удачно обыграл голкипера – 1:0!

Ответ Металлиста не заставил себя ждать. На 31-й минуте, после давления Ингульца на своей половине поля, гости смогли перевести мяч вперед. Кайдалов получил длинную передачу и, соревнуясь с защитником петровцев, все же отправил мяч в сетку ворот, сравняв счет.

До перерыва ни одна из команд больше не смогла изменить результат, поэтому на отдых соперники ушли при интригующих 1:1 на табло.

Второй тайм проходил довольно вяло в плане результативности. Единственной "вспышкой" были пять желтых карточек, которые обе команды насобирали еще до 70-й минуты.

И все же одна команда сумела "проснуться" – и это был Ингулец! Гол получился довольно интересным: после подачи с углового мяч полетел слишком далеко, поэтому никто не смог дотянуться. Однако один из петровцев успел догнать кожаного еще до того, как он покинул пределы поля, и после великолепного навеса в штрафную Кисленко головой замкнул передачу – 2:1 в пользу Ингульца!

Этот гол оказался решающим, поэтому команда Василия Кобина одержала первую победу в Первой лиге, ведь в первом туре петровцы сыграли вничью с Буковиной.

