Этот матч должен был завершиться еще 8 декабря, однако тогда успели провести только первый тайм. Поединок, который начался в Кривом Роге, доигрывали через 4 месяца и 22 дня в Александрии. Существовал шанс увидеть исторический анекдот, ведь Белоцерковец в одной встрече мог сыграть за обе команды – зимой он перешел из Ингульца именно в Зарю. Впрочем, в заявку он не попал.

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Петровцы вели в счете благодаря голу Волохатого, забитого еще в декабре. Соответственно, задачей петровцев стало удержание победы. Подопечных Василия Кобина устраивал только такой результат, ведь они держались на дне таблицы с 6-очковым отставанием от зоны переходных матчей.

"Казаки" могли провалиться на первой же минуте доигровки. Яцык выполнил кросс на дальний край штрафной, откуда последовала скидка в центр. Ее выбили под удар Попари, но Ингульцу повезло – опорник Зари пробил по воробьям. Что наиболее важно, этот момент стал предпоследним для луганчан.

Петровцы даже могли сами забить на 60-х минутах. Они провели классные атаки на левом фланге, через комбинация выводя на ударные позиции Пушкарева и Фарасенко. Те вгатили метров с 20-ти в ближний угол – один выстрел прошел рядом со стойкой, а другой парировал Сапутин.

Все старания могли оказаться напрасными, если бы на 90-й Заря забила в результате суматохи в штрафной. Гости провели несколько заблокированных ударов – в конце концов, все завершилось выстрелом Мичина в правую девятку. К счастью для "казаков", Жовтенко оказался на линии ворот. Сфера попала ему в голову.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Ингульца. Подопечные Василия Кобина сделали важный шаг в борьбе за выживание – они поднялись со дна таблицы и приблизились к зоне переходных матчей на расстояние трех очков. Заря же никуда не вылетит и не выйдет.

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