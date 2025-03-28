В первом тайме активнее был Верес, который провел восемь ударов против двух у Ингульца. Впрочем, главные свои моменты ровенчане создали в первые 15 минут, а наиболее заметными персонами стали Гайдучик и Дахновский. В частности, на 7-й минуте Николай сбрасывал мяч под лонгшот Виталию – тот направил мяч по центру, точно в руки Паламарчука.

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На 10-й Гайдучик принял скидку от Дахновского в центре и выполнил перевод на правый фланг, откуда подавал Куция. Виталий оказался на замыкании, пробив головой в дальний нижний угол – сфера прошла рядом со стойкой! На 12-й же Гайдучик перехватил мяч и с правого угла штрафной вколотил низом. Паламарчук поймал.

Следующая 30-минутка прошла без особой остроты, но принесла кадровые потери. Верес остался без Куции – правому фулбеку на пятку наступил Волохатый, причем Роман сделал это при выполнении подачи. Олегу Шандруку пришлось выпускать Протасевича.

После перерыва "народный клуб" мог потерять еще трех исполнителей, причем обидчиком ровенчан стал газон в Кривом Роге. На нем неудачно поскользнулись Протасевич, Дахновский и Гайдучик, однако медики сумели поставить их на ноги. Все трое доиграли до конца.

Ингулец ощутимо прибавил в начале второго тайма, едва не забив после стандарта на 51-й минуте. Лосенко замыкал подачу с углового, но на линии ворот мяч остановил Степанюк. Впрочем, уже после 60-х минут моменты стал создавать Верес – как на 64-й минуте, когда Паламарчук допустил обрезку. Гайдучик подхватил мяч и пробил с правого угла штрафной, но в ближнюю девятку не попал.

Шикарный шанс открыть счет ривненчане упустили на 73-й минуте, когда Степанюк принял кросс от Дахновского в центре штрафной площадки. Вторым касанием Руслан стрелял под ближнюю стойку, однако сфера прошла рядом с ней! На 90-й же подопечные Олега Шандрука упустили последнюю возможность – Гайдучик замыкал навес на линию вратарской, но удар головой прошел над перекладиной.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Ингулец набрал 16 очков, поднявшись со дна таблицы на предпоследнюю строчку – там он будет держаться по крайней мере до воскресенья. От зоны переходных матчей петровцев пока что отделяют два очка. Верес же набрал 29 зачетных баллов и временно поднялся на седьмую позицию.

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