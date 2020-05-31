Ингулец требует приостановить участие Миная в Кубке Украины или засчитать техническое поражение в матче с Динамо

Президент команды из Петрово Александр Поворознюк ради восстановления справедливости в Первой лиге решил ударить из всех орудий.

Один из лидеров Первой лиги – Ингулец – продолжает борьбу за право выхода в УПЛ. Клуб снова обратился к контрольно-дисциплинарному комитету и исполкому УАФ, сообщает официальный сайт клуба.

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На этот раз руководство клуба из Петрово требует приостановить участие Миная в Кубке Украины на время рассмотрения дела по доигрыванию Первой лиги.

"Требуем на время рассмотрения этого дела остановить участие Миная в розыгрыше Кубка Украины, в том числе в полуфинале против Динамо, по тем же причинам, по которым Минай отказывается доигрывать Первую лигу – в связи с опасностью для здоровья футболистов Миная. Или же засчитать техническое поражение Минаю в полуфинальном матче Кубка Украины против Динамо, принимая во внимание высказанную от 21 мая позицию не играть в футбол – не играть официальные матчи, предусмотренные календарем сезона 2019/20", – говорится в обращении Ингульца.

Кроме того, представители клуба заявили, что считают недействительными решения Совета лиг от 21 мая по Первому и Второму дивизионах.

Напомним, в турнирной таблице ПФЛ Минай занимает третье место, Ингулец – четвертое. Согласно регламенту ПФЛ, в случае равенства очков в таблице учитываются личные встречи, а затем разница забитых и пропущенных мячей. Минай и Ингулец провели только одну встречу, где поделили очки (1:1), но у команды из Петрово лучшая разница мячей.

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