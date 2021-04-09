Заря разрешила Денису Янакову и Владимиру Белоцерковцу выйти в составе Ингульца в очном противостоянии, сообщает сайт болельщиков луганского клуба.

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"Однозначно, это для нас плюс. Хочется сказать большое спасибо руководству Зари за то, что позволили арендованным нами игрокам сыграть. Для нас каждый футболист сейчас – это боевая единица. Сложилось так, что многие выбыли – травмированы, заболели. Но эти 2 игрока – это большой плюс", – отметил наставник Ингульца Сергей Лавриненко в комментарии Футбол News.

Интересно, что именно Янаков в матче первого круга принес Ингульцу ничью, забив со штрафного в ворота Зари. Матч Заря – Ингулец состоится 11 апреля, начало в 14:00.

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