Команды начали поединок очень весело. Уже на 6-й минуте Ингулец открыл счёт: Бартулович классно пробил со штрафного, Гальчук перевёл мяч на угловой, а подачу Козака после его розыгрыша замкнул Балан – 1:0! Впрочем, уже через две минуты Мариуполь отыгрался: Горбунов на правом краю штрафной переиграл Ковалёва и пробросил мяч на Бондаренко, а тот метров с 14-ти попал в левый нижний угол – 1:1. Еще через две минуты Артём забил второй мяч, замкнув навес с углового, но гол отменили из-за фол против голкипера.

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На 15-й и 16-й минутах азовцы снова получили шанс выйти вперёд, однако рывок Сикана на левый фланг штрафной с ударом с острого угла парировал Шуст, а очередное замыкание углового (на этот раз бил Чоботенко) завершилось пролётом мяча мимо дальней штанги. Ингулец сразу же ответил выстрелом Козака с острого угла (Гальчук спас), а на 26-й минуте Квасный пробил с дальней дистанции – выше ворот.

Во второй половине первого тайма качественных моментов стало меньше, а вот фолов и жёлтых карточек было достаточно. Лучший шанс забить на 34-й минуте упустил Танковский, который стрелял с линии полукруга перед штрафной – мяч прошёл мимо левой штанги. Перед самым свистком на перерыв также был момент с падением Сикана у ворот Шуста, но пенальти решили не назначать. В конце концов, на отдых команды ушли при ничейном счете.

Через шесть минут после возобновления игры Козак получил передачу на ход и реализовал выход один на один с Гальчуком, однако гол Ингульца отменили из-за очевидного положения вне игры. Мариуполь огрызнулся на 57-й прострелом Стасюка в зону 11-ти метров, куда врывался забытый защитниками Сикан – быть бы голу, если бы Даниил не пробил куда-то в район углового флажка. После этого матч снова скатился к позиционной борьбе с большим количеством фолов, замен и мелких пауз. Действительно опасных моментов не возникало аж до 74-й минуты, когда Танковский откликнулся на разрезной пас Очеретько и выходил один на один с Шустом, однако вратарь был первым на мяче.

Заключительная часть встречи тоже не порадовала интересными эпизодами. Ингулец выглядел значительно активнее, зарабатывал стандарты, но ничего острее штрафного удара Коваленко на 82-й минуте создать не удалось – первый выстрел попал в стенку, а второй пролетел мимо ворот. Мариуполь мог вырвать победу на 89-й вследствие выхода Кулакова один на один с Шустом, однако переиграть голкипера в ближнем бою Андрей не смог, а добивание Мишнёва с нерабочей ноги прилетело точно в руки вратаря. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Ингулец набрал пять очков, оставшись на одиннадцатой позиции в турнирной таблице – петровцы до сих пор не знают побед в УПЛ. Мариуполь, имея в активе одиннадцать зачётных баллов, держится на шестой строчке.

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