Петровская команда остается на дне турнирной таблицы УПЛ и продолжает борьбу за выход из зоны прямого вылета. В предыдущем туре подопечные Василия Кобина потерпели поражение, уступив Карпатам со счетом 1:2. ЛНЗ также вынужден бороться за сохранение места в элите. Черкасский коллектив находится опасно близко к зоне переходных матчей, поэтому каждое очко для подопечных Романа Григорчука имеет решающее значение.

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Первый опасный момент в матче создал Ингулец. Волохатый прорвался по правому флангу в свободную зону и выполнил острый прострел на Сада, однако тот пробил над перекладиной. Следующая угроза возникла уже в середине первого тайма: после подачи с углового Тилль в борьбе срезал мяч головой, и тот пролетел чуть выше собственных ворот. В конце первого тайма петровцы снова имели возможность – Фарасеенко ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, однако удар оказался неточным и мяч прошел мимо ворот.

Во втором тайме свой момент имел и ЛНЗ: после разрезной передачи Яшари, Путря пробил с правого угла штрафной, но Паламарчук спас свою команду. Спустя мгновение Алексей снова выручил Ингулец: Тиль пробил со штрафного, а украинский рекордсмен в падении перевел мяч в стойку, от которой тот отлетел обратно в поле!

Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью. Сейчас ЛНЗ занимает 11-е место с 26 очками, а Ингулец замыкает турнирную таблицу, имея 17 баллов.

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