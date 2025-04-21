Домашний матч 26-го тура УПЛ Ингульца против Александрии состоится на стадионе Александрии – Ника, сообщает Игорь Бурбас.

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Стоит добавить, что стадион Ника является резервным для Ингульца, который из-за бюрократических преград не может использовать новопостроенный стадион в Петрово.

Напомним, что Александрия с 57 очками занимает второе место в чемпионате и продолжает преследовать Динамо в борьбе за чемпионство. Ингулец с 17 баллами пока последний.

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