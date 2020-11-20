Ингулец получил нового "тренера" перед матчем против Динамо – видео
Ингулец в приподнятом настроении готовится к матчу 10 тура УПЛ против Динамо.
Новичок УПЛ поделился видео с тренировки и тактического разбора соперника. Клуб с Петрова принимал съемочную группу телеканалов "Футбол", что придало материалу колорита.
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Забавный эпизод случился на тренировке. Рулевой Ингульца Сергей Лавриненко позволил журналистке Алине Войтовой провести разминку, что очень понравилось игрокам. Упражнения сопровождались остроумными комментариями и смехом.
Напомним, поединок 10-го тура УПЛ между Ингульцом и Динамо состоится уже в субботу, 21 ноября. Начало в 14:00.
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