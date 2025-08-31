В воскресенье, 31 августа, запланированы три матча Первой лиги. Результаты и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 4 тур

Феникс-Мариуполь – Чернигов – 1:0

Гол: Сидоренко, 19

Подолье – Ингулец – 1:5

Голы: Профатило, 86 – Кисленко, 8, 52, Фарасеенко, 64, Гаджук, 89, Дзень, 90+3

Нива Т – Агробизнес – начало в 17:00

Игровой день открывали Феникс-Мариуполь и Чернигов. Подопечные Максима Фещука набрали всего одно очко в предыдущих трех турах и сидели на дне таблицы, но явно не собирались мириться с таким положением дел.

Металлист вырвал очко благодаря голу 16-летнего, Буковина победила Викторию, Металлург нанес Ворскле первое поражение

Судьбу матча решил эпизод на 19-й минуте. Панчишин "перекусил" Сахно в центре поля и выкатил удобную передачу Сидоренко. Лучший бомбардир Феникса в касание четко пробил под ближнюю штангу. Это уже четвертый гол Сидоренко в сезоне, больше никто в команде пока не забивает!

Феникс-Мариуполь удержал минимальную победу и прыгнул сразу в середину таблицы. Зато Чернигов с тремя баллами опустился в зону переходных матчей.

Далее Ингулец разгромил Подолье. Гости из Петрово открыли счет уже на 8-й минуте благодаря точному удару Кисленко. До перерыва команды больше не отличились, поэтому на отдых соперники ушли при минимальном преимуществе Ингульца.

Во втором тайме подопечные Кобина активизировались и за чуть более чем десять минут забили дважды, значительно увеличив отрыв. Подолье ответило голом на 86-й минуте, однако финальное слово снова осталось за Ингульцом – Гаджук эффектным дальним ударом, после атаки с рикошетом в перекладину, довел счет до разгромного. Казалось, что итог уже окончательный, однако в компенсированное время Подолье пропустило пятый мяч. В итоге Ингулец одержал разгромную победу.

"Жажа вдавил педаль в пол и убежал от полиции": менты на "Жигулях", футболка Диого Ринкона, встреча с Брэдом Питтом