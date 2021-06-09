Петровцы продолжают активно подписывать новых игроков. На этот раз усиление получила линия атаки.

Владислав Шарай официально стал игроком Ингульца, информирует сайт клуба. Контракт с 24-летним вингером подписан на три года.

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Шарай является воспитанником академии клуба Княжа (Счастливое), а взрослую карьеру начал в 2015 году. С тех пор поиграл в Олимпике, Авангарде, Сумах и Альянсе, откуда и перебрался в Петрово.

Заметим, Ингулец завершил сезон УПЛ 2020/21 на 12 строчке. После этого коллектив подписал Темура Гогадзе, Павла Полегенько, Артема Ситала и Евгения Опанасенко.

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