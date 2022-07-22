Вратарь Алексей Паламарчук и защитник Владислав Сидоренко продолжат карьеру в Ингульце, сообщает клубная пресс-служба.

Минай подписал двух воспитанников Динамо

Сроки и детали соглашений не разглашаются, однако Transfermarkt отмечает, что оба футболиста подписали контракты на один сезон – до 30 июня 2023 года.

Последним клубом 30-летнего Паламарчука был Горняк-Спорт, за который он не успел сыграть ни одного матча из-за начала полномасштабной войны. Ранее он выступал за овидиопольский Днестр, Одессу и Балканы. Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро.

24-летний Сидоренко – воспитанник Металлиста. Выступал за Ворсклу, Балканы и Кремень. В январе 2022-го перешел в Прикарпатье, но также не дебютировал за ивано-франковцев. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

"Чим керується Довбик, коли скидає одіж після забитого голу?": розпуста у футболі та Ірина Морозюк – балом править хіть