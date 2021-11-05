"Новая арена будет вмещать 4 тысячи 800 зрителей. Будет комфортный и красивый стадион.

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Есть план провести первый тур второй части сезона на новом стадионе. Это будет матч с Динамо в феврале. Если ускоримся, то...", – резюмировал Журило в комментарии Sport Arena .

Заметим, что на время строительства подопечные Сергея Лавриненко проводят свои матчи на арене в Кропивницком. Поединок с киевлянами состоится на 26 февраля 2022 года.

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