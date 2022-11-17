"Как футболистам жить в деревне? Нелегко. Но их можно понять. Это молодые ребята, проживающие лучшие годы жизни. Кроме футбола, они хотят сходить в кино, съездить в супермаркет. К сожалению, мы были ограничены в этом. Особенно были сложности для ребят с семьями, поэтому мы предпочитали холостяков.

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Нарушение режима? Были очень редко. Если бы мы жили в городе, возможно, это было бы чаще. А так мы практически весь день были вместе и жили в одном помещении. Футболисты все время были под контролем. А то, что они делают дома – не мое дело", – цитирует Лавриненко FanDay .

Напомним, Сергей возглавлял команду из села Петрово в течение 6 лет. Александр Поворознюк уволил тренера после поражения от Металлиста 1925.