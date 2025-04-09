Петровцы выбрали очередную арену, на которой будут принимать гостей в УПЛ.

Ингулец нашел стадион, на котором сможет доиграть остаток сезона, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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По информации источника, петровцы достигли договоренности с Александрией и будут использовать стадион "горожан" – Ника – для домашних матчей (расстояние до Александрии составляет 43 км).

Отмечается, что это стало возможным из-за специфики календаря УПЛ для обоих клубов. У команды Руслана Ротаня все предстоящие матчи, за исключением поединка предпоследнего тура, – гостевые, и соответственно стадион в Александрии будет доступен. В свою очередь у Ингульца все оставшиеся поединки чемпионата являются домашними.

Под вопросом остается лишь игра 29-го тура, в котором Александрия будет принимать Верес. В связи с этим, окончательное решение по месту проведения матча Ингулец – Шахтер, пока что не принято.

Напомним, команда Василия Кобина пока не может использовать новопостроенный стадион в Петрово из-за бюрократических преград.

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