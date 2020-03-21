Ингулец определился со стадионом для участия в Премьер-лиге, – СМИ

Ингулец уже выбрал домашнюю арену, на которой будет играть в случае выхода в элитный дивизион.

Один из лидеров Первой лиги, если сможет повыситься в классе, будет выступать на днепровском стадионе Метеор, информирует SportArena.

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Клуб из Петрова вынужден пойти на такой шаг, поскольку собственный стадион на 1869 зрителей не удастся подготовить к аттестации УПЛ. Ингулец выбрал варианты, которые расположены ближе. Основным станет Метеор (24000 мест), а запасным – Ника в Александрии (7000).

Напомним, сейчас все чемпионаты Украины пошли на временную паузу из-за коронавируса. Ингулец удерживает третье место Первой лиги, которого будет достаточно для выхода сенсационного финалиста прошлого розыгрыша Кубка Украины в элиту.

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