Сергей Лавриненко в ожидании спаррингов (второй слева) / ФК Ингулец

Подопечные Сергея Лавриненко, которые уже несколько дней работают на сборах в турецкой Анталии, определились со спарринг-партнерами.

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В общем, запланировано 5 товарищеских матчей. Соперниками Ингульца станут команды из Сербии, Северной Македонии, Болгарии и Польши.

Список спаррингов команды с Петрова выглядит следующим образом:

Ингулец – Раднички (7-е место чемпионата Сербии) – 23 января

Ингулец – Македония ГП (3-е место чемпионата Северной Македонии) – 27 января

Ингулец – Арда (4-е место чемпионата Болгарии) – 2 февраля

Ингулец – ЦСКА София (3-е место чемпионата Болгарии) – 5 февраля

Ингулец – Видзев (13-е место второго дивизиона Польши) – 10 февраля

Напомним, на зимнюю паузу команда Лавриненко ушла на 10 строчке турнирной таблицы УПЛ. После 13-ти туров Ингулец набрал 11 очков и на 3 пункта опережает худшую команду украинского первенства – СК Днепр-1.

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