Экс-полузащитник Олимпика Темур Чогадзе стал первым усилением Ингульца в летнее межсезонье.

Ингулец объявил о переходе Темура Чогадзе – игрок подписал контракт сроком на 2 года, сообщает официальный Facebook клуба.

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Отметим, что 23-летний грузин выступал за Олимпик с января 2020 года, а до этого выступал в родной первенства за Торпедо Кутаиси, Рустави, Динамо Батуми и Сабуртало.

К слову, Чогадзе провел за Олимпик 15 встреч во всех турнирах, записав в свой актив 1 результативную передачу.

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