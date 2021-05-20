Ингулец объявил о трансфере легионера Олимпика
18:43 - Читати українською
Экс-полузащитник Олимпика Темур Чогадзе стал первым усилением Ингульца в летнее межсезонье.
Ингулец объявил о переходе Темура Чогадзе – игрок подписал контракт сроком на 2 года, сообщает официальный Facebook клуба.
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Отметим, что 23-летний грузин выступал за Олимпик с января 2020 года, а до этого выступал в родной первенства за Торпедо Кутаиси, Рустави, Динамо Батуми и Сабуртало.
К слову, Чогадзе провел за Олимпик 15 встреч во всех турнирах, записав в свой актив 1 результативную передачу.
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