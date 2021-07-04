Ингулец объявил о трансферах сразу двух игроков, сообщает официальный сайт петровцев.

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Команду пополнили вратарь Евгений Гальчук и центральный защитник Дмитрий Поспелов. Детали сделки не сообщаются.

Напомним, Гальчук – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру в 2009 году. Играл л преимущественно за Шахтер-3. В 2013 году перебрался в Мариуполь, где выступал до последнего времени. В прошлом сезоне провел в УПЛ 15 матчей. Поспелов прошлый год провел в Черноморце, где в 20 матчах забил 2 гола.

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