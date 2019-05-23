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Ингулец не сумел дожать Агробизнес

23 мая 20:10 104 Читати українською
Ингулец не сумел дожать Агробизнес
Ингулец – Агробизнес / ФК Ингулец

Финалист Кубка Украины петровский Ингулец разошелся миром с волочисским Агробизнесом (0:0) в матче 24-го тура Первой лиги.

 

Первый тайм прошел довольно бледно, хотя игра гостей неожиданно выглядела ярче недавних кубковых героев. Свои моменты имели Когут, Бойчук и Нечипоренко, но каждый раз игрокам Агробизнеса не хватало точности. Ингулец ответил ударами Акименко (дважды) и Передистого, который едва не забил метров с сорока.

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Получив наставления в перерыве, хозяева на второй тайм вышли более решительными. Петровцы начали создавать реальные возможности забить, но кураж поймал голкипер "крестьян" Евгений Панченко. Сначала он справился с опасным штрафным в исполнении Козака, парировал крутую подсечку в исполнении Акименко, выручил во время еще одного момента Козака и отразил удар Коваленко в девятку.

Благодаря набранному очку в гостях Агробизнес сравнялся по очкам с Сумами и опередил их по дополнительным показателям. К тому же, в последнем туре команда из Волочиска гарантированно наберет 3 очка, так как будет "играть" против Зирки, которая досрочно снялась с чемпионата. Ингулец – 7-й, его позиция уже не изменится.

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