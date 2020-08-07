Ингулец не хотят пропускать в УПЛ методом непрохождения аттестации, – Поворознюк

"В этом шоу имени Костюченко я не участвую. Скажу больше, Ингулец хотят не пустить в Высшую лигу методом непрохождения аттестации. За проход в УПЛ деньги взяты, а Ингулец спутал все карты. Поэтому с Ингульцом хотят поступить, как с Десной.

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Но я гарантирую, что об нас Вадик сломает зубы. Он, кстати, уже раз вставлял и еще раз будет вставлять. На это я выделю ему денег. Все остальное только по спортивному принципу", – написал Поворознюк на странице Светланы Рыбаковой в Facebook.

Напомним, за два тура до завершения розыгрыша Первой лиги Ингулец лидирует в турнирной таблице, оторвавшись на два очка от ближайшего преследователя.

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