Команда из Петрового пошла на неожиданный шаг для поиска сотрудников.

Ингулец на своей странице в социальной сети Instagram объявил о вакансии на должность исполнительного директора клуба.

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Никакой другой информации пресс-служба команды из Петрового не предоставила, только указала, что резюме надо отправлять на почту Ингульца. К слову, на официальном сайте исполнительным директором сейчас указанный Филь Андрей Витальевич.

Интересно, что такие методы поиска работников использовал Кремень, объявив о вакансиях на должности форварда и главного тренера. Наставника, к слову, нашли через три недели.

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