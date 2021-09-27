Матч между Черноморцем и Ингульцом в Одессе закрывал программу 9-го тура УПЛ. Поединок был очень важным для обоих коллективов – "моряки" не знали побед в УПЛ течение четырёх туров, а "казаки", кроме двух подряд поражений в чемпионате, еще и проиграли второлиговому ЛНЗ в Кубке. К тому же, обе команды находились недалеко от дна турнирной таблицы, поэтому ничья не устраивала никого.

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В первом тайме хозяева были гораздо активнее. Ингулец долгое время вообще ничего не создавал, а вот Черноморец мог открыть счёт уже на 9-й минуте в результате подачи Авагимяна на линию вратарской. Ванат пробил головой, но мяч прошел мимо дальней штанги! На 13-й из-за пределов штрафной в правый угол неплохо выстрелил Цитаишвили, однако и ему точности не хватило.

На этом проблемы петровцев не завершились: сначала у них травмировался Опанасенко (его заменил Мельничук), а на 23-й минуте Ванат должен был забивать метров с шести – впрочем, замкнуть прострел Вантуха ему не удалось. После этого одесситы провели ещё несколько хороших атак. На 35-й одну из них ударом из окрестностей штрафной завершил Смирный, но получилось слегка высоковато.

В конце концов, на 39-й минуте давление Черноморца вылилось в заслуженный гол. Цитаишвили разогнал контратаку через центр поля и запустил передачу на Ваната, а Владислав отдал проникающий пас в штрафную под выстрел Смирному – Евгений же пробил без шансов для голкипера. 1:0!

Казалось, что петровцы после этого будут думать только о перерыве, но на 44-й минуте они едва не сравняли счёт! Это Полегенько замкнул подачу с правого фланга от Поспелова – быть бы 1:1, если бы Павел не попал в перекладину.

В начале второго тайма содержание игры не менялось. Ингулец продолжал стоять, проваливая редкие попытки выбежать в контрвыпад, а Черноморец порол момент за моментом. Уже через шесть минут после возобновления игры Михайленко исполнил неплохой проход и пробил с дистанции (в руки Гальчуку), а на 57-й в левый нижний угол мощно выстрелил Смирный – вратарь парировал. У петровцев же практически ничего не получалось. Второй гол "моряков" казался вопросом времени.

Впрочем, в середине второго тайма гостям удалось выровнять ход встречи. Более того – они создавали качественные моменты. Так, на 62-й минуте Ситало замкнул подачу от Полегенько, пробив головой метров с шести, однако в створ Артем не попал. На 69-й история повторилась, только теперь нападающий направил сферу в руки голкиперу. Впрочем, и Черноморец не оставался в долгу, огрызнувшись неплохими ударами в исполнении Ваната, Бугая и Кадири.

В эндшпиле встречи Ингулец начал раскрываться. Одесситы пользовались этим, раз за разом вылетая в контратаки, но им постоянно не хватало последней передачи. У своих же ворот хозяева начали нервничать. Тем не менее, качественных моментов не возникало, поэтому за три минуты до конца основного времени казалось, что голов уже не будет.

И именно в этот момент случилась катастрофа для Черноморца – Мельничук грамотно подставился в штрафной, свежий Брагару сбил его, а рефери назначил пенальти. Бартулович уверенно его реализовал. 1:1! С этим счётом матч и подошел к концу.

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