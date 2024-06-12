"С моего WhatsApp прилетел инсайд, что уже Василия Кобина сватают в Ингулец.

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Не знаю, верить или нет, но вот инсайд пишут мне: "Кобин в Ингульце. Но это не Александр Поворознюк написал. Эту информацию еще надо проверить, но уже по крайней мере один источник есть", – сказал Бурбас в авторской программе на YouTube-канале BurBuzz.

Напомним, Кобин начинал тренерскую карьеру в Минае (2019-2021 гг.). Последним местом его работы был Металлист, где он занимал должность спортивного директора. Параллельно он является одним из экспертов на канале УПЛ ТВ.

Ранее Поворознюк заявил, что слухи о возможном приходе на тренерский мостик Леонида Кучука, Сергея Лавриненко и Олега Дулуба не соответствуют действительности.

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