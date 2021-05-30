"У меня есть договоренность с УАФ о том, чтобы первые туры в следующем сезоне Ингулец сыграл на выезде, а потом – дома. Домашние матчи хотим провести уже в своем новом стадионе", – поделился Поворознюк в эфире Petrove TV.

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Отметим, что Ингулец завершает строительство обновленного домашнего стадиона. Сообщалось, что арену запустят в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ингулец занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку, набрав 26 очков.

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