Ингулец договорился о сотрудничестве с экс-полузащитником Шерифа Андреем Близниченко, сообщает Meta Ratings.

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В ближайшее время будет объявлено, что 27-летний украинец, имеющий опыт игр за Днепр и турецкий Карабюкспор, официально возвращается в Премьер-лигу.

Напомним, Близниченко выступал за Шериф с 2019 года. В августе 2021 года он покинул тираспольский клуб и с этого времени оставался без команды. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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