Украинский полузащитник Сергей Панасенко покинул Ингулец, сообщает пресс-служба петровцев.

Президент СК Днепр-1 готов уйти из футбола ради спасения клуба – эмоциональное заявление

Стороны решили досрочно разорвать сотрудничество. Причины и детали не разглашаются. Где продолжит карьеру 32-летний хавбек пока неизвестно.

Напомним, Панасенко – воспитанник Кривбасса. Выступал за Днепр, Горняк-Спорт, Славутич, ВПК-Агро, Гелиос, СК Днепр-1, Николаев, Верес, Металлист и Минай.

За Ингулец выступал с января 2024 года. В девяти матчах оформил 1 мяч. К слову, этот гол стал квинтэссенцией выступлений Сергея за Ингулец – он был забит в ворота Карпат на 92-й минуте решающего матча сезона при счете 1:1. Победа принесла петровцам золотые медали Первой лиги. Transfermarkt оценивает Панасенко в 100 тысяч евро.

Динамо в первом спарринге межсезонья разбило новичка УПЛ – дебютный гол Брагара в секретном матче