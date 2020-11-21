Историческая первая встреча команд в УПЛ и в целом. Где смотреть матч Ингулец – Динамо онлайн? Поединок покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция доступна на портале oll.tv по подписке. Для динамовцев это репетиция перед игрой Лиги чемпионов против Барселоны. Матч, как и онлайн-трансляция Ингулец – Динамо на "Футбол 24", стартует в 14:00. Луческу потерял аж 15 игроков основной обоймы. Лавриненко демонстрирует впечатляющую серию домашних игр – 5 подряд ничьих на старте приключения своей команды в УПЛ. Ингулец – один из 4 клубов, которые не проиграли ни одного домашнего матча. Динамо же в предыдущей игре потерпело дебютное поражение на внутренней арене с новым тренером. Зато на выезде Киев является лучшей командой сезона (набрали 12 очков из 12).

Ингулец – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Павлов, Квасный – Бартулович, Янаков – Коваленко, Запорожец, Козак – Ситчинава

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Шапаренко, Шепелев – Гармаш, Буяльский, Де Пена – Супряга

Луческу не может рассчитывать на Нещерета, Сироту, Цыганкова, Сидорчука, Андриевского, Жерсона, Тымчика, Попова, Шабанова, Леднева и Дуэлунда, которые выходили в этом сезоне с первых минут (целая команда из 11 игроков!), а также нескольких других исполнителей. Поэтому в заявке гостей потенциальные дебютанты из молодежки Боль (17 лет), Скорко (18) и Моргун (19). В основе Ингульца двое воспитанников Динамо – Денисы Янаков и Балан.