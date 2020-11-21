Ингулец остаётся одной из двух команд без побед в текущем розыгрыше УПЛ. Петровцы не выигрывали даже в контрольных поединках, а в последнюю победу над соперником подопечные Сергея Лавриненко праздновали только в начале августа, ещё в Первой лиге. По ожидаемым голам, очкам и другими статистическими показателями дебютанты прочно держатся в группе аутсайдеров лиги, хотя откровенных провалов коллектив не допускает. Семь из девяти матчей Ингулец свёл к ничейному счёту, отбирая очки даже у претендентов на еврокубки, а при поражении Александрии новички без кучи основных исполнителей едва не закамбечили с 0:4.

Из всего летнего усиления УПЛ именно Ингулец выглядит наиболее собранным и организованным. Команда хорошо сбалансирована в кадровом плане, не хватает звёзд и не пытается демонстрировать суперсовременный футбол. При этом она качественно закрывается, неплохо прессингует и контратакует. Что самое главное – у футболистов всё в порядке с характером, поэтому с кавалерийского наскока взять петровцев проблематично. Правда, для побед в элите этих качеств мало, но в матче против Динамо вряд ли кто-то требует от Ингульца результат. Сегодня подопечные Сергея Лавриненко должны сделать шоу, а очки ещё придут.

У Мирчи Луческу свои задачи. Во-первых, нужно банально собрать состав, ведь из-за коронавируса и травм Динамо потеряло почти всю основу – в частности, Цыганков, Попова, Жерсона, Сидорчук, Кендзёру и Нещерета. Во-вторых, необходимо распределить нагрузку перед матчем с Барселоной, не расхолаживая последних сильных футболистов и при этом не подвергая их опасности получить травмы. В-третьих, следует просто победить Ингулец, ведь после поражения в Классическом дерби "бело-синие" подпустили Шахтер на минимальную дистанцию ​​в турнирной таблице.

Пока Динамо неплохо выглядело в сложных условиях. Киевляне в принципе не играли в оптимальном составе, в течение девяти туров столкнувшись с бешеным количеством травм, но это не помешало победить Шахтер в Суперкубке, дать достойный Барселоне в ЛЧ и переиграть всех, кого "бело-синие" обязаны побеждать в УПЛ (осечки с Зарёй и Десной были несколько случайными). Как следствие, подопечные Мирчи Луческу заслуженно лидируют в турнирной таблице и имели очень хорошие цифры в продвинутой статистике, но интенсивность работы и километраж постепенно падают. Отпуск совсем близко, однако к нему необходимо продержаться на первой позиции.

Кадровая ситуация

Травмированные или больные на COVID-19: Щедрый, Ковалёв, Лупашко, Крынский – Цыганков, Родригес, Сидорчук, Сирота, Дуелунд, Попов, Нещерет, Леднев, Шабанов, Андриевский, Бурда, Тимчик, Костевич, Русин, Кендзёра

Дисквалифицированы: Кучеренко – Сидорчук

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Динамо

Ингулец: Шуст – Балан, Семенко, Фатеев, Синегуб – Шишка, Литвяк – Козак, Запорожец, Коваленко – Ситчинава

Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, де Пена – Шапаренко, Шепелев – Цитаишвили, Буяльский, Вербич – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, что даже при таких безумных кадровых потерях Динамо остаётся фаворитом. Ингулец благодаря своей организации игры и стальному характеру выжимает из себя 120%, но за девять туров старания петровцев не принесли ни одной победы – лишь кучу ничьих. При всех своих достоинствах эта команда является один из аутсайдеров чемпионата по большинству показателей.

От хозяев можно ожидать определённого куража и даже одного гола, однако на большее подопечные Сергея Лавриненко в матче против Динамо пока не способны. Киевляне должны одержать непростую, но убедительную победу.