Матч между Ингульцом и Зарей состоится на Славутич-Арене в Запорожье, информирует официальный сайт УПЛ.

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Также отмечается, что поединок 21-го тура УПЛ (второй круг) между командами состоится на домашнем стадионе Ингульца в Петровом.

К слову, Заря занимает 7 место с 9 очками в активе перед очной встречей. Новичок УПЛ с 5 пунктами расположился на 11 позиции.

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