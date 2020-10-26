Ингулец – Заря: сменилось место проведения матча УПЛ
16:59 - Читати українською
Дирекция УПЛ сменила место проведения матча 8-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец – Заря.
Матч между Ингульцом и Зарей состоится на Славутич-Арене в Запорожье, информирует официальный сайт УПЛ.
Динамо официально подтвердило коронавирус у двух лидеров и тренера команды
Также отмечается, что поединок 21-го тура УПЛ (второй круг) между командами состоится на домашнем стадионе Ингульца в Петровом.
К слову, Заря занимает 7 место с 9 очками в активе перед очной встречей. Новичок УПЛ с 5 пунктами расположился на 11 позиции.
"От якщо Динамо обіграє Шахтар, тоді питань не буде": чому "гірники" втрачають очки, а Гармаш насторожує
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter