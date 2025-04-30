Если бы не доигровка против Зари, шансы Ингульца на выживание в УПЛ выглядели бы призрачными. Подопечные Василия Кобина отстают от зоны переходных матчей на шесть очков – и это за четыре тура до конца сезона. Впрочем, в случае победы над луганчанами "казаки" явно вернутся в гонку.

Благо, после первого тайма петровцы вели со счетом с 1:0. Осталось выдержать еще 45 минут, что вполне реально. Во-первых, в воротах Ингульца стоит Паламарчук, а во-вторых – коллектив пропустил всего шесть голов в девяти поединках 2025 года. А еще надо учитывать хрупкость нынешней Зари.

Команда Младена Бартуловича в предыдущих пяти турах потерпела три поражения, хотя соперники были не сильнее "черно-белых" (Колос, Верес, Кривбасс). Причем дважды Зарю разгромили "всухую" – и во всех этих трех поединках команда долго играла в меньшинстве из-за довольно глупых удалений. Как следствие, луганчане потеряли турнирную мотивацию, ведь они де-факто никуда не выйдут и никуда не вылетят.

Этот факт не помешал прибить Левый Берег на выходных. Фантастический перфоманс продемонстрировали Яцык (гол+пас) и Антюк (забил киевлянам шедевр) – вот только до перерыва коллектив тоже могли разгромить. Победа над Ворсклой прошла при похожем рисунке, только теперь провальным стал второй тайм. Все это дает большие надежды для Ингульца, которому сегодня и побеждать не надо.

Кадровая ситуация

Травмированные: Вакула (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Заря

Ингулец: Паламарчук – Свистун, Малыш, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Могильный, Волохатый, Пятов, Пушкарев – Сад

Заря: Сапутин – Тронтель, Башич, Джордан, Жуниньо – Дрышлюк – Антюх, Мичин, Яцык, Горбач – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – Ингулец удержит победу

Рискнем поставить на успех аутсайдера. Петровцам вполне по силам удержать нули в течение 45 минут, ведь Заре не хватает стабильности и мотивации. И даже в праймовой форме подопечные Младена Бартуловича не отметились надежной обороной, поэтому и в случае пропущенного гола Ингулец не будет обреченным.