Ингулец одолел Зарю (1:0) в матче 16-го тура УПЛ. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Встреча между командами должна была завершиться еще в декабре, но через атаки россиян удалось сыграть только один тайм.

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Ингулец забил гол на 38 минуте во время позиционной атаки. Пятов выполнил передачу на Волохатого, а тот отправил мяч в сетку. Спустя 4 месяца Заре и Ингульцу удалось доиграть матч. Впрочем, счет первого тайма остался окончательным.

Напомним, что Ингулец находится на 15 месте с 20 баллами, а Заря расположилась на восьмой строчке с 35 очками.