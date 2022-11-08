Первый тайм катился к логическим нолям, но на 44-й минуте Ингульцу удалось забить. Подопечные Лавриненко быстро перешли от своих ворот к чужим, и Марусич замкнул красивую передачу Смолякова.

Ингулец сенсационно обыграл Зорю – петровцы одержали первую победу в сезоне, не позволив луганцам обойти Шахтер

Заря получила отличный шанс отыграться в дебюте второго тайма. Арбитр назначил пенальти за фол против Кирюханцева, однако Назарий Русин с 11 метров пробил над воротами. Под занавес встречи Чурко чуть не сломал перекладину, которая все же сохранила для Ингульца первую победу в сезоне.