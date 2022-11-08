Ингулец – Заря – 1:0 – видео гола и обзор матча с ужасным пенальти Русина
17:10 - Читати українською
Ингулец неожиданно одолел Зарю в матче 12 тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка.
Первый тайм катился к логическим нолям, но на 44-й минуте Ингульцу удалось забить. Подопечные Лавриненко быстро перешли от своих ворот к чужим, и Марусич замкнул красивую передачу Смолякова.
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Заря получила отличный шанс отыграться в дебюте второго тайма. Арбитр назначил пенальти за фол против Кирюханцева, однако Назарий Русин с 11 метров пробил над воротами. Под занавес встречи Чурко чуть не сломал перекладину, которая все же сохранила для Ингульца первую победу в сезоне.
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