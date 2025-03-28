Ингулец – Верес

Петровцы выдали прекрасный выход из зимней паузы, одержав две победы в четырех турах. Одной из "жертв" Ингульца стал Кривбасс, но более важен факт возобновления борьбы за выживание – до зоны плей-офф не хватает всего трех очков. Именно поэтому клуб отказался проводить матч против Вереса в Ровно, хотя такое предложение поступало.

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Василий Кобин наигрался в высокое давление с контролем мяча. Во второй половине сезона его подопечные упростили футбол – команда выдает не более 36% владения и уменьшила среднее количество позиционных атак с 22,65 до 14, а показатель интенсивности прессинга упал с 9,09 до 15,5. Ингулец играет в присущем аутсайдерам стиле, но за четыре тура петровцы получили вдвое больше побед, чем в 16-ти предыдущих.

Соперник у "казаков" очень серьезный. Верес в первых четырех турах после зимней паузы забил аж 10 голов – это самый высокий показатель среди всех команд УПЛ. Даже без учета пяти голов в ворота Полесья ровенчане находились бы среди топов по результативности. Кроме житомирян, они еще и разгромили Кривбасс, а также дожали Колос.

В лагере "народного клуба" все настолько хорошо, что это аж настораживает. Даже скандалист Луан вернулся на поле, а Степанюк в предыдущем туре выдал лучший матч за Верес. Правда, в поединке с Ингульцом могут возникнуть проблемы – как и с Левым Берегом, когда соперник закрылся в низком блоке, ничего не позволил у собственных ворот и победил Верес. Характерно, что тот матч тоже был выездным.

Кадровая ситуация

Травмированы: Нонго (Верес)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ингулец – Верес

Ингулец: Паламарчук – Бенедюк, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Сад – Могильный, Пятов, Лосенко, Пушкарев – Кисленко

Верес: Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатин, Дахновский – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, победа Вереса

Верес выглядит сильнее, но лучше всего ровенчане выглядят в контратакующем рисунке. Тогда, когда соперник пытается выходить из обороны через комбинации и предоставляет пространство – а не тогда, когда оппонент паркует "автобус". Ингулец может это сделать, однако турнирная ситуация требует лезть вперед. Рано или поздно.

А еще надо признать, что без фарта петровцы свои победы весной не одержали бы. Именно поэтому Верес кажется фаворитом – ставим на триумф "народного клуба", однако голов вряд ли будет много.

ЛНЗ – Полесье

У Григорчука не получилось с Астаной и Нефтчи, но с возвращением домой Роман Иосифович снова заставляет говорить о себе с уважением. Его ЛНЗ за четыре тура успел заинтриговать – черкасцы победили Колос и Рух, а также создали грандиозные проблемы Динамо во втором тайме. Единственный провал тоже оказался незаурядным, ведь "семенной завод" проиграл Карпатам, играя в большинстве с 29-й минуты и при этом страдая от прессинга львовян.

В тактическом плане команда довольно гибкая, но лучше всего она проявляет себя на встречных курсах. Именно поэтому в Черкассы привезли еще двух левых вингеров – знакомого нам Макуана и Беннета из Сандерленда. Очень хорошо в игру вошел Танковский, но у ЛНЗ остаются определенные проблемы с балансом и физической готовностью. Провести два одинаковых тайма в одинаковой эффективности и интенсивности подопечным Романа Григорчука до сих пор не удавалось.

Полесье же подходит к встрече на фоне катастрофы в Ровно, где команда потерпела унижение со счетом 1:5. После этой встречи критиковать Имада Ашура начали даже его сторонники и наиболее лояльные журналисты, ведь это не выглядело случайностью. Житомиряне после зимней паузы теряли очки с Оболонью и со скрипом одолели Ингулец, а единственным крутым матчем стал вынос проблемного Черноморца.

Так себе перфоманс, учитывая состав стоимостью в более 20 миллионов евро. Хотя идеи, которые декларирует тренер "волков", на поле прослеживаются – в частности, центрхавы начали атаковать пространство за спинами, а игра перестала сводиться к эксплуатации вингеров. Не в последнюю очередь так произошло благодаря приходу Андриевского и Битона, а еще появился забивной нападающий Батиста (3 гола в 4 турах).

Все это может принести еврокубки на дистанции, однако пока все разбивается о несоответствие игры и ожиданий. Прямо сейчас Полесье держится четвертым, однако отрыв от пятого Кривбасса составляет всего два очка при двух играх криворожан в запасе. Учитывая расклад, житомиряне обязаны побеждать в Черкассах – а после разгрома от Вереса команда должна это делать еще и как можно увереннее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Авагимян (ЛНЗ)

Дисквалифицированные: Кушниренко (ЛНЗ)

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Полесье

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравский, Драмбаев – Ноникашвили – Эйнел, Яшари, Танковский, Беннетт – Момо

Полесье: Волынец – Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Гуцуляк, Андриевский, Битон, Крушинский – Батиста

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют, ЛНЗ победит

Трудно поверить, что нестабильность обоих коллективов выветрилась за последние две недели. Тем более, что у Полесья пять футболистов основного ростера выступали за сборные (у черкасцев выпадал только Ноникашвили). В целом же ЛНЗ производит более целостное и убедительное впечатление, а по кадровому подбору команда Романа Григорчука точно не слабее.

Даже со своими слабостями ЛНЗ научился уживаться, дозируя интенсивностью в течение игры и сохраняя силы на весь матч. Полесье же потенциально может побеждать даже где-то в ЛЕ, но по факту от "волков" не знаешь, чего ожидать сегодня. Учитывая все эти факторы, рискнем поставить на победу хозяев и "оба забьют".

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